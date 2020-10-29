"Александр Лукашенко пытается построить полицейское государство" (эксперт)

В четверг президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сообщил, что считает необходимым усилить работу народных дружин, чтобы они «встрепенулись» и обеспечили защиту «своих домов». «Они в конце концов должны встрепенуться и защищать. Не надо страну, мы с вами - генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия - обеспечим защиту страны. Пусть обеспечат защиту своих домов», - сказал он.

В поддержку этой инициативы президент привел в пример ситуацию в Киргизии. «Вы видели, как было в Кыргызстане: хаос полнейший, все силовики разбежались, некому защищать страну. Кто взял на себя ответственность? Народные дружины. Они подтянули разбежавшихся милиционеров, они спецслужбы подтянули к себе и военных. И создали мощные народные дружины. И в течение суток погасили все пожары», - сказал он.

Он также предложил привлекать в мобильные отряды бывших военнослужащих. «Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин..., еще больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь. И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю», - подчеркнул Лукашенко.

Отголосок Советского Союза

По словам экспертов, народные дружины – это отголосок Советского Союза, а их создание связано с глубоким внутриполитическим кризисом, который продолжается в Беларуси уже несколько месяцев. «Несмотря на то, что Лукашенко пытается силовыми методами подавить массовые протесты, это у него плохо получается. И, наверное, белорусский вождь лелеет надежду, что привлечение дружинников поможет взять ситуацию в стране под контроль», - объяснил белорусский политолог Александр Класковский.

Добровольные народные дружины появились еще в Советском Союзе для помощи правоохранительным органам. В современной Беларуси, как и в прошлом, они используются для охраны общественного порядка в городах и селах или государственной границы. «Это такой аналог комсомола, который создал Лукашенко, - сказал Класковский. - По-моему, они не очень-то рискуют сейчас публично выступать против этого массового народного движения, но я думаю, что если власть действительно сделает большую ставку на эти дружины и начнет туда бывших военных брать, то это может быть чревато обострением противостояния в обществе».

Митинги оппозиции продолжаются в Беларуси уже несколько месяцев. Жители страны, недовольные результатами выборов, прошедших 9 августа, продолжают требовать отставки Александра Лукашенко.

«Белорусские власти сейчас ведут линию, к сожалению, не на консолидацию, не на поиск компромисса, а на такое лобовое столкновение между своими сторонниками и сторонниками смены власти, - сказал Класковский. - Это видно по риторике самого Лукашенко, по риторике государственной пропаганды. По сути разжигается такая социальная и политическая вражда».

Упор на силовое решение

Участник белорусских протестов. AP/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

В четверг Александр Лукашенко сообщил о важных перестановках внутри правящей элиты. Так Валерий Вакульчик, не так давно возглавлявший КГБ страны, в четверг был назначен помощником президента - инспектором по Брестской области, экс-главе МВД Юрию Караеву поручили мониторинг Гродненской области, а бывшему замминистру внутренних дел Александру Барсукову - Минска.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил своим новым помощникам, выходцам из военных кругов, заняться наведением порядка в регионах и «обеспечить общественную безопасность». «Это очень важно вам как военным людям - порядок в областях», - передает его слова госагентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул необходимость борьбы с несанкционированными акциями оппозиции в регионах. «Пусть небольшие там были эти акции - 1-2 тыс., но тем не менее. Особенно в Гродно. Это что такое - призывают остановить "Гродно Азот" или устроить забастовку! А если взрыв... Там же высокотехнологичное опасное производство. Не дай бог что случится - Гродно рядом, накроет полностью. А роза ветров западная. Там крутит этот ветер, над Гродно разнесет облако, погибнут тысячи и тысячи людей», - заявил Лукашенко.

Он добавил, что для обеспечения этих целей его помощники в Брестской и Гродненской областях смогут распоряжаться военными, находящимися на этих территориях. «Десантно-штурмовая бригада в Бресте на это ориентирована по закону. И огромная мотострелковая бригада развернута в Гродно. Это опора ваша и силовиков, губернаторов там. Силовая составляющая. Я это открыто говорю и не прячу. Все должны это понимать», - подчеркнул белорусский президент.

Он поставил задачу помощникам взаимодействовать с министерством обороны, МВД, КГБ. «Особенно с Минобороны. Чтобы вы видели, слышали и понимали, что происходит на границе и за границей. Чтобы вы вовремя меня проинформировали. И если нужно вас подпереть вооруженными силами, мы это сделаем. Это в моей компетенции», - сказал он.

По мнению Класковского, решение Лукашенко назначить военных в качестве глав регионов – это попытка создать полицейское государство. «На различных руководящих должностях, и не только в силовых структурах, находятся люди с военным прошлым, даже премьер Роман Головченко, а это второе лицо в государстве, - бывший руководитель военкома, - сказал политолог. - То есть Лукашенко в условиях, когда он потерял народную поддержку, опирается в большей степени на силовиков и, по сути, ведет линию на превращение Беларуси в такое классическое полицейское государство».