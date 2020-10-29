COVID-19 украдет Рождество?

Почти 36 с половиной тысяч новых зараженных и 244 летальных исхода: итог только одно дня пандемии во Франции, стране, где в настоящий момент находится эпицентр распространения инфекции в Евросоюзе.

Реанимации заполнены почти до отказа, поэтому власти призывают на помощь армию, чтобы перевозить пациентов в те стационары, где еще остались свободные койки для тяжелых больных.

Статистика и врачи не оставили Макрону другого выбора, как заявить следующее: "С полуночи пятницы в стране вводится карантин на всей территории. Единственное, что сможет остановить распространение инфекции, это изоляция. Карантин будет также действовать и в заморских департаментах".

Нынешние ограничения - чуть мягче тех, что действовали весной, поскольку не закрываются детские сады, ясли и школы. Открыты и государственные учреждения. Но все остальное, кроме продовольственных магазинов и аптек, закрывается минимум на 15 дней.

"В Испании, Ирландии и Нидерландах действующие ограничения еще строже, чем те, что вводятся у нас. Вторая волна, судя по всем признакам, будет сильнее и смертоноснее первой", - подчеркнул Эммануэль Макрон.

За несколько часов до обращения Макрона к нации стало известно, что канцлер Германии Меркель, которая проводила в течение среды совещания с премьерами всех 16-ти федеральных земель, распорядилась закрыть с понедельника рестораны, фитнес-клубы и театры.

Хотя в Германии количество реанимационных коек в несколько раз превышает число тех, что находятся во французских больницах, специалисты из института Роберта Коха предупреждают, что цунами заражений может привести к тому, что их не будет хватать.

Ангела Меркель была категорична: "Мы должны действовать здесь и сейчас. Мы обязаны предотвратить коллапс национальной системы здравоохранения, мы просто не можем позволить этого допустить. Поэтому мы принимаем такие жесткие меры".

В четверг главы государств и правительств ЕС проведут экстренный онлайн-саммит, чтобы обсудить меры по борьбе с пандемией коронавируса, темпы распространения которого в странах сообщества изо дня в день бьют новые рекорды, они, в частности, обсудят систему экспресс-диагностики, отслеживание распространения заражений и вакцинацию.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что нужно готовиться к тому, что Рождество в этом году будет, как она выразилась, "проходить по другому".