Из-за COVID-19 в Италии отпустят под домашний арест 10% заключенных

На фоне пандемии COVID-19 в Италии отпустят под домашний арест около 10% заключенных: почти пять тысяч из всего 54 815 в стране. О новом правительственном декрете сообщает газета "Коррьере делла сера". В 41 тюрьме зафиксированы вспышки коронавируса. Как минимум 150 отбывающих наказание (из них больше половины в миланской тюрьме "Сан Витторе") и 200 сотрудников национальной пенитенциарной системы инфицированы.

По данным издания, на три тысяч заключенных, приговоренных к лишению свободы на срок не более 18 месяцев, наденут электронный браслет для контроля их местонахождения, еще две тысячи уже находились на режиме частичной свободы - они и ранее могли выходить на свободу для работы или учебы, но должны были возвращаться в камеру на ночь.

Направленная на разгрузку тюрем и предотвращение распространения вируса мера не распространяется на осужденных за терроризм, коррупцию, сексуальное и домашнее насилие, а также за участие в организованных преступных группировках. Ранее оппозиция обвинила министра юстиции Альфонсо Бонафеде в том, что в начале пандемии его ведомство "из-за риска заражения" перевело под домашний арест почти 400 мафиозных боссов. В мае всех временно выпущенных было решено вернуть за решетку.