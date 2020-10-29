На пути к евроинтеграции: Грузия выбирает парламент

Более 50 партий поборются за места в грузинском парламенте. Выборы пройдут в это субботу. Фаворитом считается правящая партия “Грузинская мечта”, которая пришла к власти в 2012 году. На втором месте по опросам — блок "Единое национальное движение — объединенная оппозиция "Сила в единстве", на третьем — “Георгий Вашадзе — Стратегия Агмашенебели”.

— В нашей стране была революция. Предыдущее правительство сменилось в результате демократических выборов. Мы требуем перемен, и эта избирательная кампания должна быть демократической. Я думаю, мы готовы к демократической стране, — говорит житель Тбилиси.

В этом году партии выставили более 5000 кандидатов. Всего в грузинском парламенте 150 депутатских кресел. 120 мест распределяются по пропорциональной избирательной системе, еще 30 мандатов — в соответствии с принципами мажоритарной системы. Чтобы пройти в парламент, партиям нужно преодолеть однопроцентный барьер.

— Увеличение пропорционально избранных депутатов в парламенте Грузии, — это, несомненно, признак большей демократизации общества. Это значит, что в законодательный процесс будет вовлечено больше гражданских групп. В политической системе с крепкой институциональной основой мы получим больше представителей от каждой группы общества, в том числе тех, кому до этого не удавалось пройти в парламент, — говорит юрист Вахушти Менабде.

Подавляющее большинство партий, участвующих в выборах, выступают за интеграцию Грузии с ЕС и НАТО. Чтобы приблизиться к этой цели, как говорит глава избирательной комиссии Тамар Жвания, голосование должно пройти в соответствии с демократическими принципами.

— Если выборы проводятся с соблюдением международных стандартов, всех принципов и с учетом всех ценностей, это значит, что страна готова стать частью европейской семьи. Крайне важно, чтобы выборы были хорошо организованы, чтобы они заслуживали доверия, были свободными и справедливыми. Это покажет всем, что Грузия готова к евроинтеграции.

Чтобы получить право на формирование правительства, победившей партии необходимо набрать не менее 40,54% голосов.