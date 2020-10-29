Теракт в Ницце: Франция усиливает борьбу с исламизмом

Утром 29 октября вооруженный ножом человек зашел в церковь Нотр-Дам в Ницце и убил сторожа и двух женщин, ударив их в область шеи. Полиция, прибывшая на место происшествия, открыла огонь по нападавшему. Сейчас он находится в реанимации одной из городских больниц.

Газета Nice-Matin, ссылаясь на собственные данные, сообщила, что убивший трех человек в церкви в Ницце - гражданин Туниса. По данным издания, нападавшему 21 год. Следователи называют его Брахимом А. Полиция склоняется к версии, что он действовал без сообщников. По информации BFMTV, нападавший, личность которого проверяется, 1999 года рождения. Он попал во Францию через итальянский остров Лампедуза в начале октября. Полиции и спецслужбам он неизвестен.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что даже после задержания, когда ему оказывали медпомощь, террорист выкрикивал "Аллах акбар". "Это был акт исламистского терроризма", - сказал президент Эммануэль Макрон о произошедшем.

Он добавил, что Франция увеличит число военнослужащих, задействованных в операции по противодействию терроризму, с 3 до 7 тыс. человек. По словам Макрона, это позволит обеспечить безопасность всех мест религиозного значения и учебных заведений в стране.

Реакция мировых лидеров

Макрон выступил на месте теракта в Ницце. Eric Gaillard/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в четверг выступил с "посланием мира мусульманскому миру", подчеркнув, что Франция является "страной толерантности", а не "неуважения или неприятия".

Французский совет мусульманской веры осудил нападение в Ницце и призвал французских мусульман воздержаться от празднования рождения Мухаммеда "в знак траура и солидарности с семьями погибших и католиками Франции".

Мировые лидеры выразили Франции соболезнования в связи с нападеним в Ницце, попыткой нападения в Авиньоне и атаки на французское консульство в Саудовской Аравии.

Министерство иностранных дел Турции решительно осудило это нападение. "Мы солидарны с народом Франции против террора и насилия", - говорится в заявлении.

"Я глубоко потрясена жестокими убийствами в церкви в Ниццe. Мои мысли с родственниками убитых и раненых. Германия солидарна с Францией в эти тяжелые часы", - сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Я был потрясен, услышав сегодня утром новости из Ниццы о варварском нападении на базилику Нотр-Дам. Мы думаем о жертвах и их семьях, и Великобритания твердо вместе с Францией выступает против террора и нетерпимости", - заявил британский премьер Борис Джонсон.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа "едина и решительна перед лицом варварства и фанатизма". "Я осуждаю гнусное и жестокое нападение, которое только что произошло в Ницце, и полностью поддерживаю Францию. Мои мысли с жертвами этого гнусного деяния. Вся Европа солидарна с Францией. Мы остаемся едины и решительны перед лицом варварства и фанатизма", - написала она в твиттере.

Серия нападений во Франции

Мужчина молится на месте теракта в Ницце. Daniel Cole/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Нападение в Ницце - третье после того, как "Шарли Эбдо" переиздал карикатуры на пророка Мухаммеда в сентябре, когда начался судебный процесс по делу о нападении на газету в 2015 году. Нападавшии заявили о своей причастности к террористической группировке "Аль-Каида", которая недавно снова призвали к совершению терактов во Франции.

Приговор по делу "Шарли Эбдо" планируется вынести 13 ноября, в пятую годовщину парижских терактов.

В Авиньоне в четверг утром вооруженный человек был застрелен полицией после того, как он отказался бросить оружие.

Также в четверг неизвестный напал консульство Франции в Джидде в Саудовской Аравии и ранил охранника. Мужчина госпитализирован, его жизнь вне опасности, заявили в посольстве. О том, кто именно и почему совершил нападение, пока не сообщается. По данным СМИ, нападавшим был местный житель.

Саудовская Аравия "решительно осудила" нападение. "Мы подтверждаем категорическое неприятие Королевством таких экстремистских актов, которые противоречат всем религиям, убеждениям и здравому смыслу", - заявил МИД страны в твиттере, призвав "отказаться от практики, ведущей к ненависти, насилию и экстремизму".

Мусульманские страны против Франции

Митинг против политики Эммануэля Макрона в Карачи. Fareed Khan/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

В странах Азии, Африки и Ближнего Востока не прекращаются антифранцузские акции. Ранее в пакистанском Карачи демонстранты собрались у консульства Франции в знак протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда и заявлений президента Эммануэля Макрона о том, что республика не откажется от свободы слова. Манифестанты выкрикивали лозунги, осуждающие Макрона и топтали его фотографии.

В Тегеране манифестанты сжигали французские и американские флаги. На Ближнем Востоке идет кампания по бойкоту французских товаров. Они уже исчезли с полок супермаркетов в Иордании, Катаре, Кувейте и других странах.

16 октября в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин выходец из Чечни обезглавил учителя истории Самюэля Пати, показавшего детям на уроке, посвященном свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом "Шарли Эбдо". После убийства Пати, Эммануэль Макрон предупредил, что власти республики развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии.

На это заявление резко отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, после чего Париж отозвал своего посла из Стамбула. На фоне дипломатического конфликта, в "Шарли Эбдо" появилась карикатура на Эрдогана. Администрация президента Турции назвала ее отвратительной и пообещала предпринять дипломатические и юридические меры.