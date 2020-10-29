Чехия: День независимости в условиях эпидемии

В этом году чехи отметили главный государственный праздник - День независимости - в непривычных условиях. Вместо того, чтобы праздновать освобождение от Австро-венгерской империи 102 года назад, люди вышли на улицы, требуя вернуть им свободу и отменить строгие ограничения. В манифестации в Праге приняли участие разрешённые 100 человек.

С 5 октября в республике восстановлен режим чрезвычайной ситуации. Власти уже дали понять, что он не завершится 3 ноября, а будет продлён еще на месяц.

"Мы уже давно не живем в протекторате, сейчас нет войны, так что любые блокировки бесполезны, - говорит организатор протестов Дэвид Тесар, - единственное, к чему они приведут, это к развалу экономики".

В Чехии закрыты школы, рестораны, бары, клубы, спортивные сооружения и объекты культуры, а также большинство магазинов. Приостановлена деятельность большей части предприятий по оказанию услуг. С 3 ноября введён запрет на свободное передвижение с 9 вечера до 5 утра. За отказ носить маски предусмотрен штраф до 10 тысяч крон (400 евро).

“Мы требуем совсем немного: жить нормально и работать. Когда мы теряем работу, это никого не волнует. Что делать с таким правительством?" - говорит манифестантка Власта Сенсалова.

За минуавшие сутки в Чехии выявили 12 997 заразившихся коронавирусом, что на 2 666 меньше показателя предыдущего дня. Сложная эпидемическая ситуация наблюдается на всей территории республики, она значительно хуже, чем в Германии и других странах Европы, подчёркивают в Министерстве здравоохранения. На сегодняшний день госпитализированы 6 624 больных с

подтвержденным диагнозом Covid-19, что также является максимумом.

“Я уже давно обращаюсь к гражданам с призывом не ждать правительственных распоряжений, а самим уйти на изоляцию и обезопасить самих себя и окружающих”, - говорит директор университетской больницы Праги Петр Аренбергер.

Сегодня каждый третий из проходящих тестирование инфицирован. Эксперты прогнозируют пик эпидемии к середине ноября.

"Число инфицированных в ближайшие дни станет решающим фактором для решения правительства о дальнейшем ужесточении мер", - передаёт из Праги наш специальный корреспондент Иржи Скацель.