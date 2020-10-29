В Пакистане, Иране, Турции и Мали проходят манифестации против президента Франции

В странах Азии, Африки и Ближнего Востока не прекращаются антифранцузские акции. В пакистанском Карачи демонстранты собрались у консульства Франции в знак протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда и заявлений президента Эммануэля Макрона о том, что республика не откажется от свободы слова. Манифестанты выкрикивали лозунги, осуждающие Макрона и топтали его фотографии.

Французские, а так же американские флаги сжигали и манифестанты в Тегеране. Вопрос о публикации карикатур снова оказался в центре внимания после того, как во Франции был обезглавлен учитель Самюэль Пати, показавший детям на уроке, посвященном свободе слова, карикатуры на пророка, опубликованные журналом "Шарли Эбдо". После убийства Пати, Макрон предупредил, что власти республики развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии.

На это заявление резко отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, после чего Париж отозвал своего посла. На фоне дипломатического конфликта, в "Шарли Эбдо" появилась карикатура на Эрдогана. Администрация президента Турции назвала ее отвратительной и пообещала предпринять дипломатические и юридические меры.

На Ближнем Востоке идет кампания по бойкоту французских товаров. Они уже исчезли с полок супермаркетов в Иордании, Катаре, Кувейте и других странах.

Франция, заявляют власти, несмотря на угрозы, никогда не откажется от своих принципов и ценностей, в частности, от свободы выражения мнений и свободы публикаций".