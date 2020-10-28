Экономика США в преддверии президентских выборов

Крупнейшая экономика мира переживает самый сильный спад со времен Великой депрессии. Всему виной пандемия коронавируса нового типа, которая заморозила всю активность, сильно сократила потребительские расходы, а также повлияла на выборы президента США.

Небывалый кризис системы здравоохранения нанёс тяжелейший удар по американской экономике. Это две проблемы, которые больше всего волнуют избирателей.

Согласно последним опросам исследовательского центра Пью, больше всего американцев (79% опрошенных) переживает за судьбу экономики. На втором месте здравоохранение, которое беспокоит 68 процентов опрошенных. В сентябре, всего за несколько недель до выборов, общее количество безработных в США составляло 12.5 миллионов человек.

Кандидаты на пост президента не могли оставить без внимания тревогу избирателей за своё будущее.

"Проще говоря, это выбор между социалистическим кошмаром и американской мечтой. Под моим руководством к концу года у нас будет безопасная и эффективная вакцина. Мы быстро одолеем китайский вирус, покончим с пандемией, восстановим важнейшие цепи поставок и поднимем нашу экономику на невиданную высоту", - обещает действующий президент США Дональд Трамп.

Его противник, кандидат от демократической партии Джо Байден, считает, что проблема не только в пандемии: “91 из 500 крупнейших компаний согласно рейтингу Fortune вообще не платит налоги. Вы слышите? Никаких налогов. Сколько из вас не платит налоги? У миллиардеров своя налоговая ставка, поскольку речь идёт об инвестициях, то у них ставка налога ниже, чем у простого сантехника".

Опросы Гарвардского университета показывают, что 46% американцев испытывает серёзные финансовые трудности. 33% утверждают, что их сбережения подходят к концу. У почти 20% опрошенных сложности с оплатой аренды жилья.

Мировая экономика начнёт восстанавливаться быстрее только после окончания пандемии, когда вирус будет взят под контроль. В преддверии президентских выборов во время тяжелейшего экономического кризиса на ум приходит известное выражение: "Когда Америка чихает, весь мир простужается".