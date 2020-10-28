Выборы в США: Джо против Дональда

В первый вторник после первого понедельника ноября американцы назначат членов коллегии выборщиков, которые уже и назовут имя 46-го президента США.

Досрочное голосование идет полным ходом, главным образом по почте.

Свой политический выбор уже успели сделать, по последним сообщениям, почти 69 миллионов имеющих право голоса жителей страны.

В соцопросах лидирует Байден, и это радует его сторонников.

Но Трамп обескураженным не выглядит, он - воплощенный оптимизм: "Цифры говорят: "Он не может выиграть". Но вообще-то мы лидируем везде, в реальности, не на бумаге. Мы впереди планеты всей! Я пашу, как каторжный, чтобы победить!".

Джо Байден, экс-вице-президент США и кандидат от Демократической партии выбирает иной тон: "Мы выбираем надежду, а не страх, мы выбираем единство, а не разобщенность, вы выбираем науку, а не научную фантастику. И мы выбираем правду, а не ложь. Время пришло для народа вернуть себе власть!". )

3-го ноября - день голосования не только за президента, но и за всех членов Палаты представителей, это 435 конгрессменов, в этот же день пройдут и выборы губернатора в 13-ти штатах США.