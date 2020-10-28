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США

Филадельфия: протесты, беспорядки, погромы, грабежи

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 Кнарик Хачатрян
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На улицах Филадельфии
На улицах Филадельфии   -   Авторское право  Michael Perez/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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В ожесточённые столкновения с полицией переросли протесты и беспорядки, начавшиеся в Филадельфии после того, как в понедельник правоохранителями был застрелен 27-летний афроамериканец Уолтер Уоллес у которого, предположительно, был при себе нож. Во вторник вечером сотни людей прошли маршем по улицам города, скандируя лозунги и угрозы в адрес полиции, а затем начались погромы и грабежи магазинов. Похищенное развозили на автомобилях. За отказ подчиниться требования властей арестованы более 90 человек. В ходе столкновений ранения получили около 30 полицейских.

Семья Уолтера Уоллеса через своих адвокатов заявила, что вызвала скорую помощь , чтобы помочь сыну с кризисом на почве психического расстройства, а не для вмешательства полиции.

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