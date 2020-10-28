Почти 50% компаний не хотят нанимать кандидатов с орфографическими ошибками в резюме

У неграмотных кандидатов меньше шансов найти работу: почти 50% работодателей готовы отказать соискателю, если увидят в его резюме орфографические или пунктуационные ошибки. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала “Работа.ру”. Однако чаще всего компании говорят кандидатам "нет" из-за несоответствия требованиям вакансии (69%).

Помимо этого, "для 45% стоп-сигналом при найме послужила слишком частая смена мест работы. Также на решение работодателя может повлиять недостоверная информация (24%) и слишком долгий перерыв в работе (11%)", - говорится в опросе.

Еще 16%, как выяснилось, не устраивает большое количество ненужной информации о кандидате, 12% респондентов не нравится, если соискатели путают навыки с личными качествами, еще 7% работодателей не готовы рассматривать резюме без фотографии.

Что, наоборот, может выгодно выделить вас из толпы? 75% представителей компаний ответили, что для них важен грамотно описанный предыдущий опыт работы и навыки. Более трети респондентов хотят видеть в резюме только цифры и факты, а 25% - портфолио. Еще 23% рассчитывают узнать из сопроводительного письма о сильных сторонах кандидата. Для 13% работодателей важно увидеть, что соискатель получил профильное высшее или дополнительное образование, а 11% хотели бы, что в резюме были указаны ссылки на личные страницы в социальных сетях.