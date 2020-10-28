Американцы за рубежом против двойного налогообложения

Американцы за рубежом против двойного налогообложенияКомментарии
Более 5 миллионов граждан США, проживающих за рубежом, имеют право голосовать. А значит, выборы за океаном имеют и международный угол зрения.
Каждый из американцев-иммигрантов обязан подавать ежегодную налоговую декларацию в органы власти США - независимо от того, как долго он живет за пределами страны.
Рене Нильсен управляет голландским отделением "Республиканцев США за рубежом" из своего дома в Гааге. Она считает, что переизбрание Дональда Трампа — это единственный способ отменить введенное администрацией Обамы в 2010 году правило, согласно которому все американцы, живущие за границей, должны отчитываться о налогах.
Так называемая система FATCA приносит 8,9 миллиарда долларов налоговых поступлений в год. И после 4 лет президентства Трампа, ничего не изменилось.
В Амстердаме Кендра Борген возглавляет местное отделение демократов за границей. По ее словам, четырехлетнее пребывание Трампа на посту оказалось трудным в такой либеральной стране как Нидерланды. Демократы также борются за изменение налогообложения для американских граждан за рубежом.
Избиратели, имеющие право голоса в Нидерландах, отсылают свои бюллетени задолго до дня выборов, но их результат влияет не только на них, и именно поэтому за выборами в США так пристально следят и европейцы.
Вполне предсказуемо, люди, живущие в самом центре Амстердама, с которыми мы общались, не так поддерживают нынешнего президента, как живущие в регионах.
Все взоры здесь в Европе устремлены на запад, через океан, где 3 ноября Америка выберет свое и не только будущее на ближайшие 4 года.