Американцы за рубежом против двойного налогообложения

Более 5 миллионов граждан США, проживающих за рубежом, имеют право голосовать. А значит, выборы за океаном имеют и международный угол зрения.

Каждый из американцев-иммигрантов обязан подавать ежегодную налоговую декларацию в органы власти США - независимо от того, как долго он живет за пределами страны.

Рене Нильсен управляет голландским отделением "Республиканцев США за рубежом" из своего дома в Гааге. Она считает, что переизбрание Дональда Трампа — это единственный способ отменить введенное администрацией Обамы в 2010 году правило, согласно которому все американцы, живущие за границей, должны отчитываться о налогах.

При Трампе у нас есть шанс изменить налогообложение на основе гражданства на налогообложение на основе резидентства. И республиканцы за рубежом первыми попытались подать иски и судиться от имени всех американцев за рубежом Рене Нильсен "Республиканцы США за рубежом" (Нидерланды)

Так называемая система FATCA приносит 8,9 миллиарда долларов налоговых поступлений в год. И после 4 лет президентства Трампа, ничего не изменилось.

В Амстердаме Кендра Борген возглавляет местное отделение демократов за границей. По ее словам, четырехлетнее пребывание Трампа на посту оказалось трудным в такой либеральной стране как Нидерланды. Демократы также борются за изменение налогообложения для американских граждан за рубежом.

Система двойного налогообложения была введена Обамой, но это решение всегда витало в воздухе, и идея заключается в поимке налоговых мошенников. Система не пытается поймать американцев, которые живут и имеют счета за границей, цель была не в этом. Но то, что мы видим...политика меняется медленно, когда Конгресс постоянно сталкивается с препятствиями. Вот что нам нужно остановить Кендра Борген "Демократы США за рубежом" (Нидерланды)

Избиратели, имеющие право голоса в Нидерландах, отсылают свои бюллетени задолго до дня выборов, но их результат влияет не только на них, и именно поэтому за выборами в США так пристально следят и европейцы.

Вполне предсказуемо, люди, живущие в самом центре Амстердама, с которыми мы общались, не так поддерживают нынешнего президента, как живущие в регионах.

Если его переизберут, думаю, США быстрее покатятся вниз Роберто

Трамп, на мой взгляд, похож на монстра Джайда

Думаю, у него хорошие намерения касательно экономики. Он делает хорошие вещи, но то, какой он выбрал путь как президент, ужасно для американцев Беатрис

Все взоры здесь в Европе устремлены на запад, через океан, где 3 ноября Америка выберет свое и не только будущее на ближайшие 4 года.