Помпео: "Америка - друг, Китай - хищник"

"Америка приходит как друг, а Китай - как хищник". С таким утверждением в среду выступил Майк Попео в ходе встречи со своим шри-ланкийским коллегой Динешем Гунаварденой.

Госсекретарь США прибыл в Коломбо в рамках турне по четырём странам Азии. Его цель, по мнению аналитиков, - укрепить союзнические связи для противодействия растущему влиянию Пекина в регионе.

Накануне визита китайские власти предупреждали: Вашингтон пытается запугать их азиатских партнёров.

Майк Помпео, госсекретарь США:

"Сильная суверенная Шри-Ланка является мощным стратегическим партнёром Соединённых Штатов на мировой арене. Эта страна может стать маяком для свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Но это совсем не то, к чему стремится Китай. Мы видим это по плохим сделкам, нарушению суверенитета, беззаконию на суше и на море, - что китайская компартия - это хищник".

Шри-Ланка и Мальдивы - важнейшие звенья в реализации китайского проекта "Один пояс и один путь". В его рамках Китай предоставил этим странам кредиты на миллиарды долларов для строительства инфраструктуры. Вашингтон называет проект "долговой ловушкой", Пекин парирует:

Ван Вэньбинь, представитель МИД Китая:

_"В основе стратегии США - устаревшие методы ведения холодной войны.<...> Мы призываем прекратить раздувать так называемую "китайскую угрозу", саботировать отношения между странами, подрывать мир и стабильность в регионе".

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