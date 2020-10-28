Кремль и Кадыров разошлись во взглядах на карикатуры во Франции

Кремль призывает не воспринимать оскорбительные заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о французском президенте Эммануэле Макроне как отражение внешней политики Москвы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что главы субъектов не могут заниматься этими вопросами. «Ориентироваться надо на линию, которая формируется главой государства», — прокомментировал Песков сообщение на страницах Кадырова в соцсетях по поводу публикации во Франции карикатур на исламского пророка Мухаммеда.

Глава Чечни комментарий пресс-секретаря президента посчитал недостаточно объективным и объяснил, что выступал с критикой руководства Пятой республики не как политик, а как мусульманин: «За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!»

Возмущение Кадырова вызвали слова Эммануэля Макрона на панихиде по учителю, убийство которого связывают с показом известной карикатуры Charlie Hebdo на исламского пророка. Макрон пообещал защищать свободу и светский характер Пятой республики, отметив, что Франция не намерена отрекаться от карикатур.

Кадыров заявил, что обезглавленный учитель сам виноват в своём убийстве: «В результате его вы возводите в ранг героя Франции, а человека, которого он спровоцировал, сделали террористом». Эммануэля Макрона глава Чечни назвал «лидером и вдохновителем терроризма».

Выступление главы Пятой республики в защиту права рисовать карикатуры и против радикального исламизма вызвало серию антифранцузских акций в ряде стран Северной Африки и Азии. Их участники требовали от властей принять меры против Парижа, обвиняя Эммануэля Макрона в исламофобии.