Иран строит подземный ядерный объект

Иран ведёт строительство ядерного объекта в центре страны в городе Натанзе. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные в среду.

Речь идёт о подземном заводе по сборке центрифуг для обогащения урана.

В июле подобный наземный объект был разрушен из-за пожара. Тегеран назвал инцидент саботажем.

В Международном агентстве по атомной энергии сообщили, что осведомлены иранскими властями о строительстве завода. "Оно ещё не завершено - это долгий процесс", - сказал директор МАГАТЭ. Рафаэль Гросси подтвердил, что инспекторы имеют доступ к ядерным объектам Ирана, несмотря срыв СВПД.

В мае 2018 Вашингтон вышел из сделки с Тегераном по инициативе Дональда Трампа. Его конкурент на выборах президента США Джо Байден выражает готовность вернуться к ядерному соглашению.