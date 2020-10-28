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Иран

Иран строит подземный ядерный объект

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 Надежда Дрямина
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Иран строит подземный ядерный объект
Авторское право  AP/SP
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Иран ведёт строительство ядерного объекта в центре страны в городе Натанзе. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные в среду.

Речь идёт о подземном заводе по сборке центрифуг для обогащения урана.

В июле подобный наземный объект был разрушен из-за пожара. Тегеран назвал инцидент саботажем.

В Международном агентстве по атомной энергии сообщили, что осведомлены иранскими властями о строительстве завода. "Оно ещё не завершено - это долгий процесс", - сказал директор МАГАТЭ. Рафаэль Гросси подтвердил, что инспекторы имеют доступ к ядерным объектам Ирана, несмотря срыв СВПД.

В мае 2018 Вашингтон вышел из сделки с Тегераном по инициативе Дональда Трампа. Его конкурент на выборах президента США Джо Байден выражает готовность вернуться к ядерному соглашению.

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