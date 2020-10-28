Гибель мигрантов в Ла-Манше

Четыре человека - в том числе двое детей - погибли, пытаясь добраться до Великобритании через Ла-Манш на небольшой лодке, которая перевернулась и затонула у берегов Франции. Тревогу поднял британский яхтсмен, находившийся неподалёку, после чего у французского побережья началась масштабная поисково-спасательная операция с участием шести катеров и трёх вертолётов. Она продолжалась до полудня вторника.

Тело одного из погибших всё ещё не найдено. Трое других скончались уже после того, как вместе с другими с 15 мигрантами их доставили на берег. У многих из спасённых было переохлаждение, а у некоторых - остановка сердца. Британские и французские власти обвинили в гибели людей контрабандистов, которых занимаются нелегальной переправкой мигрантов.

Эрве Турмант, заместитель префекта Дюнкерка:

"По национальности это иранцы. Насколько я понимаю, они находились примерно в пяти милях от берега, и у меня нет объяснений тому, почему перевернулась эта лодка, которая, по имеющимся у нас данным, была предназначена для прогулок или ловли рыбы".

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель в своём Твиттере написала: "Я искренне опечалена, узнав о трагической гибели людей во французских водах сегодня утром. Мои мысли и молитвы сейчас с их семьями и близкими".

Лондон неоднократно жаловался на то, что Париж не принимает достаточных мер для предотвращения выхода мигрантов в море, а затем принимает на свою территорию, если им не удаётся достичь цели. Но Франция говорит, что не она, а Великобритания - магнит для людей, прибывающих в окрестности города Кале в надежде переправиться на другой берег, и в этом стремлении их ничто не может остановить.