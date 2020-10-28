Во Франции в ночь на пятницу снова вводится карантин в связи с резким скачком эпидемии. Об этом заявил президент республики в специальном телеобращении к нации в среду вечером. Эммануэль Макрон призвал сограждан к единству, выразив надежду, что введённые меры позволят "отметить Рождество в кругу семьи".

Карантин вводится до 1 декабря на всей территории страны, пояснил президент. В отличие от весны 2020 года, школы останутся открытыми. Студентам университетов будет предложено везде, где это возможно, перейти на дистанционное обучение. Будут также открыты дома престарелых, где можно будет посещать родственников при строгом соблюдении санитарных мер. Рестораны и бары, торговые точки, не попадающие в список первой необходимости, будут закрыты.

"Экономика не должна ни остановиться, ни обрушиться", подчеркнул Макрон. Поэтому будут работать госучреждения, заводы и сельскохозяйственные предприятия. Тем, кто по разным причинам не сможет продолжить деятельность, президент Франции пообещал вновь запустить механизм частичной занятости.

Более подробно новые меры представит в четверг вечером премьер-министр Жан Кастекс. Его пресс-конференция назначена на 18.30 по местному времени. Через 2 недели глава государства пообещал возможное смягчение мер, если удастся остановить резкий скачок эпидемии, снова заставшей власти Франции, как и других европейских стран, врасплох, признался Эммануэль Макрон.