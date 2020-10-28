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Вьетнам

Тайфун "Молаве" надвигается на Вьетнам

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 Кнарик Хачатрян
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Тайфун "Молаве" надвигается на Вьетнам
Авторское право  euronews
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Более миллиона человек эвакуируют с побережья в центральной вьетнамской провинции Куангнам из-за тайфуна "Молаве", который уже оставил после себя разрушения и 3 погибших на Филиппинах.

Это уже четвёртый за последние недели шторм, который обрушится на Вьетнам. По данным синоптиков, скорость ветра может достичь 165 км/час.

В провинции Куангнам готовятся к новому удару стихии в чрезвычайных условиях: ранее регион уже пострадал от наводнений и оползней, жертвами которых стали 130 человек. Здесь всё ещё остаются затопленными около 180 тысяч домов.

Вьетнам подвержен стихийным бедствиям в сезон дождей с июня по ноябрь, при этом наиболее сильно страдают центральные прибрежные провинции.

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