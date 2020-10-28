COVID-19: Европа "под колпаком" локдауна

В Италии соцопрос, проведенный по заказу некоторых медиа, выявил, что большинство жителей Апеннин в целом согласны с новыми ограничительными мерами, которые ввело правительство Джузеппе Конте.

Хотя эта точка зрения оказалась не имеющей значения для тех, кто вышел на улицы городов страны, чтобы протестовать.

Манифестанты недовольны ранним закрытием баров, кафе и ресторанов, как и отсутствием возможности в ближайшее время посетить фитнес-клуб или сходить в кино.

Глава кабинета министров Джузеппе Конте подчеркнул, что те бизнесы и малые предприятия, что понесут в результате решений властей убытки, получат доступ к помощи, ее размер составит 5 млрд евро: "Мы пообещали быструю поддержку, и мы ее окажем. Но наша сегодняшняя цель состоит в том, чтобы сдерживать эпидемию - и эти решения принимаются в интересах всей нации. Да, наши шаги могут подвергаться сомнению и критике, поскольку, к счастью, мы живем в демократической стране, и это право каждого - возражать против действий властей".

Во Франции ситуация тяжелее, чем в Италии - количество инфицированных увеличивается ежедневно на десятки тысяч человек, число умерших за последние 24 часа составило 523 человека.

Премьер уже заявил, что власти стоят перед тяжелым выбором, но если они его не сделают, работа стационаров через две недели будет парализована.

В Европе самая высокая смертность от заражения коронавирусом наблюдается в Британии.

COVID-19 окончился летальных исходом для более чем 45 тысяч жителей королевства. В Ноттингеме уже введен наивысший уровень опасности и с полуночи четверга начнет действовать локальный месячный карантин.

Жители относятся к происходящему как к неизбежности:

- Вы держите людей в изоляции, чтобы замедлить распространение инфекции, но как только ограничения снимаются, люди опять начинают общаться, и все повторяется, если, конечно, за это время не будет найдена панацея.

- Ну они закрывают Ноттингем, что приведет к его банкротству. Мелкий и средний бизнес умрет, от города ничего не останется.

В Германии в среду канцлер намерена провести видеоконференцию с главами правительств всех 16-ти федеральных земель, сообщается, что Меркель будет настаивать на введении более строгих ограничительных мер, чем те, что действуют сейчас.

Институт Роберта Коха сообщает, что на этой неделе во вторник было выявлено почти 11 с половиной тысяч новых заражений.