Антифранцузская кампания в ответ на заявления Макрона

В мусульманских странах со стороны различных религиозных, общественных и политических организаций и деятеле звучат призывы к бойкоту французских товаров. Некоторых верующих разгневали слова президента Эммануэля Макрона о том, что Франция не откажется от публикаций карикатур на пророка Мухаммеда.

"Мы хотим сказать президенту франции — не вмешивайся в нашу религию, не оскорбляй нашу религию. Мы уважаем все религии и все пророков, включая Иисуса, мы всех уважаем и мы не хотим, чтобы поведение Макрона обижало мусульман", — говорит житель Пакистана.

В МИД Франции подчеркивает, что такие призывы "в корне искажают позицию страны в защиту свободы совести, свободы слова и религии, отказа от любых форм ненависти".

Антифранцузская кампания разгорелась на фоне геополитической напряженности в Восточном Средиземноморье, где Париж и Анкара ведут борьбу за влияние. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично призвал к бойкоту французской продукции. Накануне в администрации Эрдогана обвинили Макрона в использовании фашистского сценария по отношению к мусульманам.

Но такие призывы не вызвали единогласную поддержку среди мусульман Франции.

Мусульманский проповедник и учитель Исмаил Мунир говорит: "Речь идет о свободе самовыражения во Франции. Мне эти карикатуры не нравятся, но у меня есть выбор их игнорировать. Когда люди призывают к бойкоту, то они способствуют росту напряженности. В наших интересах как мусульман и как граждан Франции попытаться пресечь этот кризис".

Президент Французского совета мусульманского культа Мохаммед Муссауи говорит: "Мы призываем защищать интересы нашей страны. Поэтому мы обращаемся ко всем мусульманам Франции и просим быть острожными, выступать против подобных призывов, которые служат попыткой разделить наше общество, отделить исповедующих ислам от сограждан".

В Еврокомиссии слова Эрдогана назвали провокацией. "Если подобные высказываниям продолжатся, то Евросоюз может пересмотреть свою политику в отношении Анкары", — заявил в понедельник представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.