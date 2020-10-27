Медперсонал требует признания заслуг в борьбе с пандемией

Признать наконец их заслуги во время первой волны эпидемии и улучшить сегодняшние условия труда. С этим требованием врачи и медсёстры государственных больниц в Испании примкнули во вторник к общенациональной забастовке.

Из-за необходимости избегать скопления людей и соблюдать социальную дистанцию, в акции протеста перед парламентом в Мадриде приняли участие не больше 50 человек. При том, что, по данным Национальной конфедерации профсоюзов медработников (CESM), 85 % из 267 тысяч врачей и медсестер госсектора примкнули к этой первой за 25 лет забастовке.

"С самого начала мы делали всё, что в наших силах, - говорит педиатр из Мадрида Надя Гарсия, - но со временем нас просили о всё большем и большем, а никакой компенсации мы не видели. Я не имею в виду деньги, но стабильность и профессиональное признание. Сегодня наше беспокойство достигло предела".

Во Франции испонительная власть ведёт интенсивные консультации перед тем, как объявить об ужесточении карантинных мер. Во вторник половина коек из всех имеющихся в распоряжении

реанимационных отделений оказалась занята больными с диагнозом Covid-19. Специалисты опасаются, что если в бли;айшие дни тепмы эпидемии не переломить, очень скоро мест на всех не хватит.

Не следует забывать и о том, что медработники по всему миру заплатили коронавирусу не менее тяжёлую дань, говорит Говард Кэттон из Международного совет медсестёр (Женева): "По нашим данным, 5,6 млн медицинских работников заразились и, к сожалению, многие умерли".

Больницы Женевы надеются на помощь получивших медицинскую подготовку добровольцев и недавно вышедших на пенсию сотрудников, чтобы справиться с ожидаемым в ближайшие дни рекордным числом пациентов. По признанию директора городской Университетской больницы Бертрана Левра, уже сегодня количество поступивших с диагнозом Covid-19 увеличивается по экспоненте: "Мы надеемся, что в ближайшее время к нам примкнут 200 специалистов, чтобы помочь справиться с кризисом. Помощь сегодня нужна всем, вне зависимости от того, какой поставлен диагноз".

И наконец в Ломбардии, самого пострадавшего из итальянских регионов, глава медицинской службы заявил, что нового жёсткого карантина избежать не удастся.