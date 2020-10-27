Французские винопроизводители платят за Airbus

Итогов президентских выборов в США с нетерпением ожидают не только по ту сторону Атлантики. Во Франции, чьи производители вина понесли серьёзные потери с момента введения Вашингтоном санкций, тоже интересуются, кто станет хозяином Белого дома.

С тех пор, как 18 октября прошлого года неигристые французские вина крепостью до 14° стали облагаться 25-процентной пошлиной, сектор понёс потери как минимум в 500 миллионов евро, считают в Федерации винопроизводителей.

"Введя этот сбор, Трамп лишил нас значительного конкурентного преимущества, - говорит Обер Лефа, производитель известной марки Pommard. - Так что лично я буду только рад, если выберут демократа. При этом я вовсе не уверен, что сам факт смены президента немедленно приведёт к отмене системы сборов. По нам - винопроизводителям - попадает рикошетом в ходе затяжной торговой войны между корпорациями Airbus и Boeing".

Pommard - одна из самых известных марок бургундского вина. Помимо французских вин, от прошлогодних американских санкций пострадали испанские оливки, шотландский виски и итальянский сыр. Так в Вашингтоне ответили на субсидии, предоставленные европейскими государствами Airbus. И хотя объём экспорта на рынки Канады и Великобритании остаётся стабильным, этого не достаточно, чтобы компенсировать потери на наиболее прибыльном американском рынке.

"В первой половине 2020 года экспорт французского вина в США снизился на 15 % по объему и 28 % в денежном выражении, - передаёт наш специальный корреспондент Гийом Пети. - За тот же период французский экспорт в Германию и Великобританию также сокращался, но гораздо меньше".

Этот производитель в долине Роны за минувший год потерял 50 % прибыли, поскольку США для него - главный рынок. Мишель Шапутье также владеет виноградниками в Испании и Австралии, он, скорее, зол на собственное правительство и корпорацию Airbus, чем на Дональда Трампа:

"Возьмем, к примеру, Новую Зеландию - третьего экспортёра вина на рынок США - говорит он, - их продажи выросли на 15 %! То есть, несмотря на пандемию Covid-19, потребности американского рынка не перестают расти. Так что получаетcя, что мы - французские производители вина - брошены на произвол судьбы правительством, которое продолжает поддерживать корпорацию Airbus, даже если мы за это подверагемся санкциям!"

Федерация винопроизводителей полна решимости добиться от правительства компенсации за упущенную из-за санкций выгоду, ведь в сложившейся ситуации, подчёркивают здесь, нет их вины.