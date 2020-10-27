В Италии задержаны десятки участников выступлений против комендантского часа

Десятки людей задержаны в Италии при разгоне серии акций протеста против карантинных ограничений. Демонстранты вышли на улицы Милана, Турина, Рима, Генуи и других городов после объявления о закрытии кинотеатров и спортивных залов, а также о запрете на работу кафе и ресторанов после шести вечера. Некоторые акции обернулись беспорядками и уличными столкновениями. Активисты забрасывали правоохранителей камнями и бутылками, те применяли слезоточивый газ и для разгона демонстрантов.

В числе организаторов акций — владельцы ресторанов. Они опасаются, что новые ограничения уничтожат бизнес. Иван Фонтана ресторатор и опасается, что эти меры положат конец его делу:

«Нам нужно работать и поддерживать экономику, это важно и для наших сотрудников, для всех, для наших семей. Мы в отчаянии. Я держу ресторан уже восемь лет и я не хочу, чтобы все так плохо закончилось».

По словам владелицы ресторана Сары Пополо, бизнесу вредят не только карантинные ограничения, но и нагнетание паники в связи с распространением коронавируса. По её словам, рестораны приходится закрывать задолго до наступления комендантского часа: «Клиентов нет, все напуганы до смерти».

Ограничения были ужесточены после того, как число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило миллион. Чиновники говорят о необходимости сдержать пандемию и спасти как можно больше людей от смерти.

Из Турина передаёт корреспондент Euronews Джулия Аватанео:

«Горящие мусорные контейнеры, баррикады вдоль улиц. Так выглядел Турин после вступления в силу комендантского часа. Некоторые выступления против введенных ограничений переросли в столкновения с полицией. По другую сторону — мирный протест владельцев баров и ресторанов, выступивших в защиту отрасли, которая столкнулась с очень серьёзными проблемами из-за новых ограничений».