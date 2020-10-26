Дыни помогают пережить коронавирусный кризис

Дыни помогают пережить коронавирусный кризисКомментарии
Коронавирусная пандемия обернулась для Узбекистана сокращением темпов экономического роста, но хотя бы немного смягчить этот удар помогают дыни. По оценкам министерства сельского хозяйства, экспорт тыквенных увеличился более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Жители Хорезма говорят о хорошем урожае, с которым они связывают надежды на будущее.
— Вкус наших дынь уникален, во многом благодаря тому, что климат в Хорезме сухой и ветреный. Кроме того, важно и то, что наша почва более соленая, чем где бы то ни было ещё.
— Я выращиваю дыни уже 25 лет. Это основной доход нашей семьи. В прошлом году мы заработали 25 миллионов сумов. Мы купили машину, построили дом и женили наших сыновей. Сколько мы заработаем в этом году, зависит от рынка.
По оценкам центробанка, только за первые месяцы пандемии экономика Узбекистана недополучила сотни миллионов долларов из-за сокращения экспорта. Как и в других странах, снижаются темпы роста ВВП, — впрочем, уже в следующем году Азиатский банк развития прогнозирует резкий скачок показателей узбекской экономики.