ДНК-нанотехнологии — "бесконечный мир возможностей"
Мы начинаем новую серию рассказов об ангольцах и их проектах, вышедших на международную арену. В этот раз мы находимся в Северной Ирландии, где встретимся с ученым – родом из Луанды - который хочет оставить свой след в мире ДНК.
Доктор Матеуш Вебба да Силва родился в Анголе в 1965 году. Сейчас ему 55 лет, у него есть жена и двое детей — один из них 17-летний сын Рихан. Матеуш живет и работает примерно в часе езды от Белфаста — в тысячах километров от Луанды, где он получил диплом химика. Время, которое Матеуш вспоминает с теплотой.
Матеуш с юных лет знал, что хочет стать ученым. До приезда в Северную Ирландию он получил докторскую степень в Англии и работал в Америке и Швеции. Его сын Рихан также любит науку, но другого рода. Юноша видит себя в области компьютерных наук. По его словам, там есть большой потенциал и много рабочих мест.
Матеуш – ныне признанный ученый – работает в Ольстерском университете, где возглавляет исследования по формированию ДНК - строительных блоков жизни.
Под взаимодействием ученый подразумевает создание механизмов, состоящих из ДНК-материалов, которые могут проникать в организм человека и получать информацию извне. Это называется ДНК-нанотехнологией, к которой приковано большое внимание в современном научном мире.
Матеуш присутствовал при установке специального аппарата в университете, где гигантский магнит и радиочастоты анализируют образцы ДНК, выявляя их строительные блоки, как они двигаются и как функционируют. Что помогает ученым воспроизводить природу.
Решение научных загадок жизни - вот что движет этим ученым из Анголы. И он не собирается останавливаться на достигнутом.