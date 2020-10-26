Протесты против запрета абортов в Польше: "Мое тело - мое дело"

Многотысячные акции протеста прошли в Варшаве, Гданьске, Познани и других городах Польши.

Манифестанты не готовы принять решение Конституционного суда страны, который еще больше ограничил право женщины на аборт. Участницы и участники выступлений выражали свое недовольство не только позицией светских властей, но католической церкви, полагая, что в том числе ее прелаты стоят за новыми рестрикциями.

Эта молодая женщина говорит следующее: "Чудовищная ситуация, мы очень испуганы. Мы вообще готовы бежать из страны, поскольку сейчас страшно даже в случае, если беременность желанна. Ведь если у плода обнаружатся генетические или иные аномалии, прервать ее легально стало невозможно, и врач, идущий навстречу женщине, рассматривается теперь как преступник, а сам аборт - как убийство"

В рядах манифестантов было много мужчин, солидарных со своими женами, подругами, коллегами, сестрами

"Послушайте, мы в центре Европы, на двое - 21-ый век, и кто-то пытается объяснить женщинам, что они лишены права распоряжаться собственным телом, это абсолютно возмутительно", - говорит один из них. Этот молодой человек пришел поддержать право женщины распоряжаться собственным телом.

Согласно закону 1993-го года, в Польше беременность можно было вплоть до решения верховной юридической инстанции прерывать по трем причинам: в случае изнасилования, опасности для жизни будущей матери и если у зародыша имелись пороки развития.

Сейчас жительницам страны выбор еще больше сузили. Официальная статистика сообщает, что ежегодно в Польше производится чуть больше 1000 легальных прерываний беременности, и десятки тысяч операций - это неофициальная информация - проводится жительницам Польши за рубежами страны.