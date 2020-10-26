В Армении заявляют о тяжелых боях

Ереван обвиняет Баку в нарушении режима прекращения огня. В министерстве обороны Армении заявляют о тяжелых боях на юго-востоке непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Ранее в ведомстве сообщили, что азербайджанские силы применили военную авиацию и подвергли артиллерийскому обстрелу позиции армии обороны Нагорного Карабаха на северо-восточном участке линии соприкосновения. Местные наблюдатели говорят, что под обстрел попали населенные пункты, в результате чего среди мирных жителей есть пострадавшие. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона готова соблюдать гуманитарное перемирие, согласованное накануне при посредничестве США. В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Стороны конфликта уже трижды сообщали о достижении договоренностей о прекращении огня, однако боевые действия продолжаются.