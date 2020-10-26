В московское метро не будут пускать пассажиров с температурой

Пассажиров с температурой не будут пускать в московское метро. На входах в подземку и МЦД (Московские центральные диаметры), а также на автостанциях и автовокзалах появились тепловизоры. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

В ведомстве отметили, что если у входящего в метро температура 37,5°С, тепловизор запищит. На всякий случай пассажиру измерят температуру обычным градусником. Если опасения подтвердятся, человеку посоветуют обратиться к врачу или в скорую.

За последние сутки в России было выявлено более 17300 новых случаев заражения. Из них в Москве - около 5200. В пятницу мэр Сергей Собянин заявил, что скорость распространения коронавируса в столице начала снижаться.

“По ряду показателей она была в районе 50–60%, потом 30%, в последнюю неделю было 15%. <...> Это означает, что эпидемия замедляется, рост идет, но более медленными темпами, нет такого взрывного роста”.

С конца сентября в Москве людям старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, было рекомендовано без особой необходимости не покидать дом. Также на удаленку были переведены ученики средней и старшей школы. Действие льготных проездных для пенсионеров, некоторых групп людей с ограниченными возможностями и школьников было приостановлено.

15 октября в Дептрансе сообщили, что в столичном транспорте усилят контроль за ношением масок и перчаток. Пассажиров без них не будут пускать в метро, автобусы, троллейбусы и т. д., даже если проезд уже был оплачен. Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте - 5000 руб.