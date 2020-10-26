Литовский Сейм: победили консерваторы

Оппозиционная в Сейме предыдущего созыва консервативная партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" победила во втором туре парламентских выборов и уже начала переговоры о создании правящей правоцентристской коалиции, в которую могу войти "Либеральное движение" и "Партия свободы".

Габриэлюс Ландсбергис, внук известного литовского политика Витаутаса Ландсбергиса, обратился к своим сторонникам: "Люди хотели иной политики, иного подхода к решению проблем. Мы можем сформировать коалицию из двух либеральных и одной консервативной партии".

На пост премьера будет рекомендована 45-летняя Ингрида Шимоните, экс-министр финансов Литовской Республики.

Важный пункт повестки дня нового кабмина - легализация однополых браков. Об этом заявила Аушрине Армонайте, лидер "Партии свободы": "Мы будем настаивать на том, чтобы однополые партнеры могли бы вступать в юридически признаваемые семейные отношения".

Правящая партия "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" во втором туре получает 32 мандата. В своем округе выборы проиграл Саулюс Сквернялис, теперь уже экс-премьер-министр.

Третье место получили литовские социал-демократы, теперь у них в общей сложности 13 депутатов Сейма. Столько же в сумме получил и Союз либералов.

Нынешние выборы проходили в условиях пандемии коронавируса.

Эпидемиологические показатели в стране на данный момент одни из самых низких в Евросоюзе, именно поэтому было решено не переносить дату голосования.