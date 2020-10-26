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Швейцария

Женевской больнице срочно требуется персонал

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 Марфа Васильева
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Больница в Женеве
Больница в Женеве   -   Авторское право  MARTIAL TREZZINI/KEY
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Больницы Женевы надеются на помощь получивших медицинскую подготовку добровольцев и недавно вышедших на пенсию сотрудников, чтобы справиться с ожидаемым в ближайшие дни рекордным числом пациентов.

По признанию директора городской Университетской больницы Бертрана Левра, уже сегодня количество поступивших с диагнозом Covid-19 увеличивается по экспоненте каждые 3-5 дней. В Швейцарии, как и в других европейских странах, всё больше специалистов убеждены, что вторая волна будет масштабнее первой.

"В Швейцарии цифры сегодня неутешительные, - заявил на пресс-конференции в понедельник министр внутренних дел Ален Берсе, - на 100 тысяч населения приходится 600 случаев заражения коронавирусом. Число позитивных тестов за последние дни резко возросло, в целом наша страна оказалась на передовой эпидемии".

В Университетскую больницу как можно скорее требуются 200 сотрудников: здесь будут рады видеть отошедших от дел терапевтов и младший медицинский персонал, готовый встать в строй.

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