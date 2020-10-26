Разъединённые Штаты Америки

Насколько сильно сейчас разделено американское общество?

Вот, например, табличка, которую устанавливают перед домом в поддержку своего кандидата. Полицейские по всей стране утверждают, что ещё никогда не было так много случаев воровства этих знаков задолго до самих выборов. Одна из жительниц Висконсина сделала табличку и написала на ней: "Прекратите воровать наши знаки, это преступление".

У нас есть две партии, которые настолько ненавидят друг друга, что не могут объединиться ради блага своей страны. Джесси Кивенас житель г. Расин, штат Висконсин

Таблички на лужайках, движение "Жизни чернокожих важны", дебаты вокруг абортов и, наконец, пандемия коронавируса нового типа. Невозможно понять, что именно раскололо амерансканское общество настолько глубоко.

"Мне кажется, это происходило постепенно. У каждого из нас есть своя сокровенная история, и каждая партия сумела найти к этой истории подход", - считает Майк Айзексон.

Многие полагают, что большое значение имеет практика изменения границ избирательных округов, с целью обеспечить преимущество определённой политической партии.

Фрэнк Дикинсон, житель города Порт-Гурон пожимает плечами: "Если люди не соревнуются с единомышленниками, они спорят с теми, кто с ними совсем не согласен. У них нет ничего общего, поэтому кто громче, тот и прав".

Мичиган - один из 14 штатов, правительство которых разделено на два лагеря: представитель одной занимает пост губернатора, а другая контролирует законодательную власть.

Так, в марте губернатор-демократ объявил локдаун в Висконсине. Через два месяца республиканцы, которые руководят законодательными органами, сумели отменить этот указ. Бары и рестораны немедленно наполнились посетителями без масок. Тогда губернатор распорядился, чтобы заведения были заполнены не более, чем на четверть, но стараниями республиканцев и это предписание было отменено. После этого губернатор ввёл обязательное ношение масок, однако республиканцы готовы оспорить и этот указ.

Такое разделение только подогревает предвыборную гонку между Дональдом Трампом и Джо Байденом.

"Среди избирателей почти нет неопределившихся. Круги диаграммы Венна для множеств сторонников Трампа и Байдена не пересекаются, вы либо за, либо против", - убеждена Пару Шан, преподаватель политологии, университет Висконсина-Милуоки.

Фрэнк Дикинсон считает: чтобы люди объединились, нужен кто-то особенный. И добавляет: "Я даже не знаю, есть ли у нас сейчас такой человек".

Давайте вернёмся к табличкам на лужайках. Люди, у которых их продолжают воровать, считают, что это очень плохой знак.

"Если перед выборами столько агрессии, скорее всего, и после выборов будет не лучше", - считает Уильям Шальк, поддерживающий Джо Байдена. Сторонница Дональда Трампа Кэти Джонсон говорит, что от настолько глубокого раскола в обществе ей становится страшно.

Перед президентскими выборами американцы делятся на два лагеря, но между ними ещё не было такой пропасти.