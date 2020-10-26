Карантин на горизонте: французы ждут новых ограничительных мер

Вторая волна коронавируса в Старом Свете оказалась более мощной по сравнению с первой. Сотрудники больниц, столкнувшись с огромным наплывом пациентов, снова работают на износ. В Бельгии обеспокоены тем, что в реанимационных отделениях в ближайшие две недели не останется свободных мест.

Кристиан Декерс, главный врач больницы Святого Августина в Антверпене: "Если количество (пациентов с COVID-19) будет расти так же быстро, как в прошедшие выходные, мы не сможем справляться с приемом и размещением больных".

Во Франции положение дел называют критическим. За сутки выявлено более 27 тысяч инфицированных. В минувшее воскресенье в республике был зарегистрирован антирекорд по числу случаев заражения коронавирусом - более 52 тысяч. На вторник и среду намечены заседания Совета национальной обороны и безопасности, встречи с лидерами партий, парламентскими группами и профсоюзами, а так же кризисное совещание по ситуации в области здравоохранения. Ожидается, что власти примут более жесткие меры. Возможно, информируют СМИ, введение карантина на территории всей Франции, или локальные локдауны в регионах, где вирус циркулирует особенно активно,

В Испании, где вновь введен режим повышенной готовности, количество инфицированных за выходные дни увеличилось на 52 тысячи. Региональным властям позволено принимать решения об ограничении на въезд и выезд со своих территорий. По данным Минздрава, за неделю от COVID-19 умерли 628 человек.

Канцлер Германии Ангела Меркель, сообщают местные СМИ, намерена предложить главам федеральных земель ФРГ ввести так называемый легкий карантин. Вопрос будет обсуждаться в ближайшие дни. Число подтвержденных случаев инфицирования в Германии за сутки выросло на 8685. Берхтесгаден (община в Баварии) де-факто находится на карантине с прошлой недели.

В Италии число случаев инфицирования коронавирусом за сутки превысило 17 тысяч, что на четыре тысячи меньше чем за предыдущий день. В больницах находятся 13 тысяч заболевших. С понедельника в стране вступил в силу новый пакет ограничительных мер, включающий прекращение работы театров и кинотеатров, бассейнов и спортзалов, а так же закрытие ресторанов и баров в 18:00.