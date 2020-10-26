COVID-19: галопом по Европам

Более 460 тысяч новых выявленных зараженных - свыше половины приходится на Европу.

ВОЗ, которая собирает статистику пандемии, настаивает на массированной вакцинации, подчеркивая, что препараты для прививки должны быть доступны во всех государствах.

Лучше выздоравливать вместе, чем заражаться поодиночке, считает ее генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус: "На наш взгляд, оптимальный путь - сделать прививки во всех странах части населения, чем в части стран сделать прививки всему населению. Я постараюсь быть максимально точным в выборе формулировок: в настоящее время так называемый "прививочный национализм", когда препарат предназначен лишь для некоторых государств, не поставит преград для распространения инфекции, и пандемия продолжится".

Во Франции за 24 часа зарегистрированы свыше 52 тысяч новых инфицированных, в стране с 65 миллионами населения вирусоносительство обнаружено у свыше миллиона человек.

Мэры ряда городов обратились напрямую в правительство, попросив развернуть полевые госпитали, в обычных больницах начинает ощущаться нехватка мест в реанимации.

Власти дают себе время до середины текущей недели, чтобы решить в пользу новых ограничений, либо оставить действующие часы комендантского часа, которые затрагивают две трети населения страны.

Макрон, побывавший в крупной больнице, сложил молитвенно руки, обращаясь к работающим в ней медикам Ludovic Marin/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Эта парижанка, уходя из кафе, поскольку наступает близится комендантский час, считает, что "нужно как-то приспособиться, хоть сделать это очень нелегко".

В Испании кабинет министров вновь вводит режим чрезвычайной санитарной ситуации, который должен действовать вплоть до середины мая будущего года.

В регионах вводится комендантский час - с 11 вечера до 6 утра для всех, кроме экстренных служб, запрещаются любые передвижения.

Эта студентка полагает, что "это правильное решение, поскольку оно не слишком сильно затронет экономику, в отличие от карантина. Но помогут ли эти ограничения удержать ситуацию под контролем, и будут ли они способствовать замедлению эпидемии? Я не знаю".

В Италии с понедельника закрываются фитнес-клубы, кинотеатры и иные общественные заведения, рестораны и бары могут обслуживать посетителей до 6 вечера.

По количеству летальных исходов Апеннины находятся в Европе на втором месте после Британии.