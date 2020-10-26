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Республика Беларусь

Беларусь: первый день общенациональной забастовки

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 Ирина Александрова  & Euronews и AFP, AP
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Minsk, BELARUS
Minsk, BELARUS   -   Авторское право  AP/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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В Беларуси сотрудники госкомпаний и заводов, транспортного сектора, шахтеры, учителя и студенты по призыву лидера оппозиции Светланы Тихановской начали общенациональную забастовку. Ее участники требуют отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Забастовка сопровождается митингами и массовыми шествиями, которые прошли в Бресте, Гродно, Витебске, Минске и других городах. По данным правозащитного центра "Весна", задержаны более двухсот человек.

советник по международным делам Светланы Тихановской

В интервью Euronews Франак Вячорка,советник по международным делам Тихановской, сказал: "Сегодня рано утром трудящиеся разных компаний объявили забастовку. К сожалению, ОМОН и КГБ начали разгонять и арестовывать рабочих, объявивших стачку. Что будет дальше, трудно предсказать".

25 октября истек срок ультиматума, который экс-кандидат в президенты Тихановская выдвинула действующему главе государства Лукашенко: его отставка, освобождение политзаключенных, прекращение насилия.

Насколько массовый характер носит забастовка, пока неизвестно. Власти заявляют, что белорусские предприятия реального сектора экономики работают "в штатном режиме, и производство не остановлено".

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