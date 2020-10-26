Противостояние общества и власти

Сторонники перемен в Беларуси не отступают от своих требований. В воскресенье в Минске состоялась очередная массовая демонстрация. Как отмечают наблюдатели, одна из самых многочисленных с начала протестов. Для разгона манифестации силовики применили светошумовые гранаты и резиновые пули. Протестные акции под общим названием "Народный ультиматум" прошли в ряде городов страны. По данным МВД задержаны свыше 500 человек.

В понедельник истек срок ультиматума, выдвинутого президенту Александру Лукашенко экс-кандидатом на пост главы государства Светланой Тихановской. Она призывает сограждан начать общенациональную забастовку. Оппозиция требует отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и прекращения полицейского насилия.

Поступают сообщения о начавшихся акциях протестов рабочих на предприятиях по всей стране, в том числе на крупных заводах, и в университетах. Сотни белорусских компаний объявили понедельник выходным днем или закрылись по техническим причинам. Белорусские власти, в частности министерство промышленности, эту информацию опровергают. У проходных заводов дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Несмотря на массовые протесты и давление со стороны ЕС и западных стран Александр Лукашенко отказывается вести диалог и идти на уступки.