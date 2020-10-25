Россия: студенты-медики спешат на помощь врачам

В России в условиях пандемии коронавируса все больше студентов-медиков приступают к работе в больницах и клиниках. Около трехсот учащихся медицинских вузов Самары совмещают смены в отделениях интенсивной терапии, скорой помощи и поликлиниках с обучением, которое переведено в режим онлайн.

Никита Демченко, студент: "Мое мировоззрение серьезно поменялось, с того момента как я пришел сюда первый раз. Я уже не тот ребенок, не студент".

В регистратуру только одной поликлиники за день поступает более тысячи звонков. В работу, первое время под присмотром наставников, включаются ординаторы. Среди них Дарья Назаркина:

"Почему мы должны сидеть в стороне, пока наши коллеги работают на участках?"

С начала пандемии в Самарской области выявлено почти 15 тысяч заболевших COVID-19 . 250 человек скончались. Как и в других европейских странах, в России растет число инфицированных. За сутки коронавирусом заразились 16 710 человек. Общее число инфицированных за время кризиса превысило полтора миллиона.