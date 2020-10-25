"Психические расстройства" Макрона: слова Эрдогана вызвали резкую реакцию Парижа

В Елисейском дворце назвали неприемлемыми заявления президента Турции в адрес лидера Франции Эммануэля Макрона и призвали Реджепа тайипа Эрдогана изменить свой "опасный политический курс". В администрации Макрона отметили, Париж не собирается устраивать "бесполезную полемику", хотя и "не допустит оскорблений".

Ранее Эрдоган выступил с утверждением о том, что Макрон нуждается в "лечении психических расстройств" из-за своих высказываний об исламизме и сепаратизме.

"Что можно сказать главе государства, демонстрирующем неподобающее отношение к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию? Макрону требуется лечение психических расстройств," — заявил Эрдоган на митинге в городе Кайсери.

В связи с этим Франция отзывает своего посла в Анкаре для консультаций. На днях президент Эммануэль Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Макрон также отметил, что президент Турции не выразил соболезнования в связи с жестоким убийством радикальным исламистом учителя Самюэля Пати. Эти слова вызвали недовольство в ряде мусульманских стран. Катар и другие государства призвали к бойкоту французских товаров.

В Газе сторонники военизированного исламистского движения ХАМАС вышли на акцию протеста в связи с решением властей франции запретить деятельность группировки, названной в честь одного из основателей движения шейха Ахмеда Ясина.