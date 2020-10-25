Майя Санду: "Люди выйдут на улицы"

В Молдавии близится к завершению избирательная кампания. В следующее воскресенье в республике пройдут президентские выборы. Главными кандидатами называют действующего главу государства Игоря Додона и бывшего премьер-министра Майю Санду: они имеют наибольшие шансы выйти во второй тур.

В интервью Euronews Майя Санду рассказала, каким, по её мнению, должен быть президент:

«Молдавия оказалась на перепутье: либо она станет работоспособным государством с компетентным руководством, либо провалится как государство. Работоспособное государство означает прежде всего государство, которое препятствует коррупции, поддерживает предпринимательство. Нам нужен президент, который будет защищать национальные интересы Молдавии в отношениях как с Россией, так и с другими странами».

Социологи представляют противоречивые данные опросов о рейтинге Додона и Санду. Последние крупные исследования отмечают, что у действующего президента больше шансов на победу во втором туре. Санду убеждена, что выборы пройдут с нарушениями:

«Он пытается сфальсифицировать выборы. Мы выступали с этими заявлениями, чтобы помешать ему это сделать. Но если он последует своим планам, мы предупреждаем его, что люди выйдут на улицы — люди сами нам об этом говорят».

В ходе избирательной кампании Майя Санду выступает за интеграцию Молдавии с Румынией с перспективой вхождения страны в Европейский Союз. Игоря Додона называют пророссийским политиком: он неоднократно заявлял о важности наладить дружественные отношения с Москвой. Своей главной задачей Додон называет восстановление территориального единства с Приднестровьем.