Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Молдова

Майя Санду: "Люди выйдут на улицы"

Комментарии
 Rosamund Wright  & Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Акция протеста в Кишинёве 24 января 2016
Акция протеста в Кишинёве 24 января 2016   -   Авторское право  AP Photo/Vadim Ghirda
Размер текста Aa Aa

В Молдавии близится к завершению избирательная кампания. В следующее воскресенье в республике пройдут президентские выборы. Главными кандидатами называют действующего главу государства Игоря Додона и бывшего премьер-министра Майю Санду: они имеют наибольшие шансы выйти во второй тур.

В интервью Euronews Майя Санду рассказала, каким, по её мнению, должен быть президент:

«Молдавия оказалась на перепутье: либо она станет работоспособным государством с компетентным руководством, либо провалится как государство. Работоспособное государство означает прежде всего государство, которое препятствует коррупции, поддерживает предпринимательство. Нам нужен президент, который будет защищать национальные интересы Молдавии в отношениях как с Россией, так и с другими странами».

Социологи представляют противоречивые данные опросов о рейтинге Додона и Санду. Последние крупные исследования отмечают, что у действующего президента больше шансов на победу во втором туре. Санду убеждена, что выборы пройдут с нарушениями:

«Он пытается сфальсифицировать выборы. Мы выступали с этими заявлениями, чтобы помешать ему это сделать. Но если он последует своим планам, мы предупреждаем его, что люди выйдут на улицы — люди сами нам об этом говорят».

В ходе избирательной кампании Майя Санду выступает за интеграцию Молдавии с Румынией с перспективой вхождения страны в Европейский Союз. Игоря Додона называют пророссийским политиком: он неоднократно заявлял о важности наладить дружественные отношения с Москвой. Своей главной задачей Додон называет восстановление территориального единства с Приднестровьем.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube