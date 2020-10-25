Из Франции депортировали боснийскую семью за насилие над дочерью

Французский суд постановил депортировать проживавшую в Безансоне боснийскую мусульманскую семью, которая избила 17-летнюю девушку и обрила ей головую за то, что она полюбила 20-летнего серба и хотела выйти за него замуж. Министерство внутренних дел Франции сообщило, что в субботу утром семья девушки была отправлена самолётом в Сараево, столицу Боснии и Герцеговины, а от ней самой позаботятся социальные службы до тех пор, пока она не достигнет совершеннолетия.

"Это изгнание с национальной территории - следствие неприемлемого поведения со стороны семьи в августе, в частности, избиение и бритьё головы девушки-подростка, которая была влюблена в молодого серба, исповедующего другую религию", - говорится в заявлении ведомства.

Селин Парли, адвокат потерпевшей, удовлетворена решением суда:

"Я думаю, ей стало легче, потому что её услышали, и это очень важно для всех жертв. В то же время мы говорим о её отце и матери, о её дяде и тёте, и понятно, что это очень тяжело для неё. Надо отнестись к этому с пониманием и уважением".

"Мои клиенты не будут обжаловать приговор, - сказала адвокат обвиняемых Катрин Бессон. - Они берут на себя полную ответственность за случившееся. Они считают, что приговор справедлив и уместен. Они не будут обжаловать приговор, что позволит им через пять лет, если они захотят вернуться во Францию, начать процесс, чтобы попытаться получить разрешение на это. Если Франция им откажет, то они не смогут вернуться, но, по крайней мере, дверь останется открытой. И для жертвы это тоже подходящее решение, потому что она знает, что когда-нибудь сможет увидеть своих родителей во Франции".

Семьи влюблённых знали друга друга и даже общались. Но когда стало известно, что их дети хотят пожениться, родители девушки запретили ей встречаться с молодым сербом, а когда он попытался просить её руки, мать, отец, дядя и тётя избили и обрили дочь и племянницу. Прибывшая по вызову парня полиция обнаружила, что у девушки сломано ребро, а на всём теле синяки и ушибы.