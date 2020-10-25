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Венесуэла

Один из лидеров протестов в Венесуэле Леопольдо Лопес покинул страну

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 Андрей Позняков
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Леопольдо Лопес
Леопольдо Лопес   -   Авторское право  Martin Mejia/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
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Спецслужбы Венесуэлы пришли с обысками в резиденцию посольства Испании в Каракасе после сообщений об эвакуации скрывавшегося там известного политика Леопольдо Лопеса. Ещё пять лет назад он был приговорён к 13 годам и 9 месяцам заключения по делу об антиправительственных демонстрациях и беспорядках на улицах, но сумел скрыться.

Хуан Гуайдо, которого десятки стран признают легитимным главой государства, назвал эвакуацию Лопеса свидетельством того, что правительство Николаса Мадуро, признанное, в частности, Россией, не контролирует ситуацию в Венесуэле.

Агентство EFE со ссылкой на семью политика сообщает, что Леопольдо Лопес уехал в Испанию. Предполагается, что там он будет продолжать работу в интересах правительства Гуайдо. В июне правительство Мадуро обвиняло Мадрид в заговоре с Лопесом, который, якобы, подготовил план морского вторжения с участием колумбийских боевиков с целью убийства Николаса Мадуро и дестабилизации ситуации в Венесуэле.

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