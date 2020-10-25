Один из лидеров протестов в Венесуэле Леопольдо Лопес покинул страну

Спецслужбы Венесуэлы пришли с обысками в резиденцию посольства Испании в Каракасе после сообщений об эвакуации скрывавшегося там известного политика Леопольдо Лопеса. Ещё пять лет назад он был приговорён к 13 годам и 9 месяцам заключения по делу об антиправительственных демонстрациях и беспорядках на улицах, но сумел скрыться.

Хуан Гуайдо, которого десятки стран признают легитимным главой государства, назвал эвакуацию Лопеса свидетельством того, что правительство Николаса Мадуро, признанное, в частности, Россией, не контролирует ситуацию в Венесуэле.

Агентство EFE со ссылкой на семью политика сообщает, что Леопольдо Лопес уехал в Испанию. Предполагается, что там он будет продолжать работу в интересах правительства Гуайдо. В июне правительство Мадуро обвиняло Мадрид в заговоре с Лопесом, который, якобы, подготовил план морского вторжения с участием колумбийских боевиков с целью убийства Николаса Мадуро и дестабилизации ситуации в Венесуэле.