Баку ставит Еревану условия для перемирия

Официальный Баку вновь заявляет о готовности к перемирию с Ереваном. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил в интервью американскому телеканалу Fox News. По его словам, прекращение огня возможно в том случае, если армянская сторона примет условия, предложенные государствами-посредниками. Алиев требует от Еревана взять на себя обязательство освободить Нагорный Карабах, который мировое сообщество признаёт территорией Азербайджана. Правительство Армении заявляет об намерении Азербайджана осуществить при поддержке Турции геноцид армян в Нагорном Карабахе.

Конфликт в регионе обострился в конце сентября. С тех пор дважды объявлялся режим прекращения огня, оба раза он был сорван. Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия, агрессии и артобстрелах населённых пунктов — в том числе в отдалении от зоны боевых действий. Баку и Ереван сообщают о гибели десятков мирных жителей. Обстановку в регионе министерство обороны Армении оценивает как стабильно напряжённую.