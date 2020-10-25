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Израиль

Антиправительственные протесты в Израиле

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 Ирина Шелудкова
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Антиправительственные протесты в Израиле
Авторское право  AP Photo
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Демонстранты в Израиле вновь призвали к отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху из-за обвинений в коррупции и действий правительства в рамках борьбы с коронавирусом. В субботних акциях приняли участие десятки тысяч людей. Самые многочисленные состоялись в Тель-Авиве и Иерусалиме. Несколько человек задержаны за нарушение общественного порядка.

Ранее глава правительства потребовал увеличить размер штрафов за несоблюдение карантинных мер и завил о необходимости дальнейшего ужесточения ограничений, если число заражений не будет сокращается.

Кризис, вызванный пандемией, подорвал экономику страны. Движущая сила протестов — потерявшие работу жители Изралия и предприниматели, которые пытаются спасти свой бизнес.

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