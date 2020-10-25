Срок ультиматума истёк, Тихановская объявила забастовку

Светошумовые гранаты и резиновые пули применили белорусские правоохранители для разгона воскресной манифестации оппозиции в Минске. Это одна из крупнейших акций в столице за всё время протестного движения. В ней приняли участие по разным данным от 100 до 200 тысяч человек.

♦️ #Minsk ♦️

Immense mobilisation des pro liberté malgré les menaces de répression de la part de #loukachenka#Bielorussia



pic.twitter.com/Y6gge37NGk — Maurice Martin ♦️ (@MauriceMartin01) October 25, 2020

В воскресенье истек срок ультиматума , выдвинутого президенту Александру Лукашенко экс-кандидатом на пост главы государства Светланой Тихановской. Она призвала белорусов с понедельника начать общенациональную забастовку, если её условия не будут выполнены.

"Наше главное оружие - солидарность", - написала Тихановская в своём Телеграмм-канале. Среди её требований - отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных и прекращение насилия. При этом ранее Тиханвская признала, что неясно, сколько людей откликнутся на её призыв ко всеобщей забастовке, так как власти запугивают их увольнениями.

Демонстрации и митинги прошли в воскресенье и в других белорусских городах. По данным правозащитного центра "Весна", по всей стране были задержаны более 200 протестующих.