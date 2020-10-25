Третья попытка прекращения огня в Нагорном Карабахе

США объявили о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Как говорится в заявлении американского Госдепартамента, режим прекращения огня начинает действовать 26 октября с 7 часов утра по московскому времени.

"США способствовали ведению интенсивных переговоров между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы (ОБСЕ) для того, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному разрешению нагорнокарабахского конфликта", - отмечается в заявлении.

Первая попытка перемирия была предпринята 10 октября. Тогда на консультации в Москве приехали главы МИД Армении и Азербайджана. Договоренность о режиме прекращения огня была достигнута, но почти сразу же стороны стали обвинять друг друга в нарушении перемирия. Вторая попытка, предпринятая 18 октября, тоже сорвалась.

Обстановка в регионе накалилась 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.