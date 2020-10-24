Однополые союзы — прогресс или "содом"? | #КУБ

“Гомосексуалы имеют право жить в семье. Они Божьи дети”. Папа римский Франциск призвал к легализации однополых гражданских союзов. Он стал первым понтификом, который открыто высказался в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Одни радуются тому, что Церковь решила идти по пути прогресса, другие сравнивают слова понтифика с оправданием жителей Содома и Гоморры.

“Следующая новость будет звучать примерно так? "Папа римский осудил уничтожение Содома и Гоморры как крайнее проявление нетерпимости и гомофобии!" — пишет адвокат, член совета по правам человека при президенте Шота Горгадзе.

А журналист и политолог Виталий Третьяков спрашивает у католиков: “Имеет ли право Папа римский отменять слова Бога, не соглашаться с Его решениями и действиями, "исправлять" их?

Политик Максим Кац уверен: "Общественный прогресс не остановить — как перестали переучивать левшей, так скоро перестанут и считать чем-то необычным однополые семьи. Даже до церкви дошло".

“Миллиарду католиков повезло иметь пастыря, который мыслит прогрессивно”, — добавляет журналист, замглавного редактора "Эха Москвы" Владимир Варфоломеев.

На данный момент однополые браки разрешены примерно в 30 странах. Заключить такой брак можно в половине государств Евросоюза, в основном в Западной Европе. В Восточной Европе либо вообще запрещены какие-либо союзы между людьми одного пола, либо разрешены только гражданские союзы.

Россия уже не первый год идет по пути ужесточения политики в отношении однополых пар. В июле в Конституцию была внесена поправка, согласно которой браком может считаться только союз мужчины и женщины. В середине октября Путин предложил внести поправку в Семейный кодекс.

Если она будет принята, то правила международных договоров не будут применяться в России, если их трактовка будет противоречить не только Конституции, но и "основам правопорядка и нравственности". Семейные отношения являются особой сферой правового регулирования, где доминирующее значение имеют морально-нравственные ценности.

Газета “Ведомости” пишет, что эта поправка позволит не признавать однополые браки, заключенные за границей. Президент России уже неоднократно высказывался против однополых браков.

— Что касается "родителя номер один", "родителя номер два", я уже как-то публично говорил и повторю еще раз: пока я Президент, у нас не будет "родителя номер один", будут папа и мама.

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