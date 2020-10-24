Взрыв на западе Кабула

Около 30 человек погибли в субботу в Афганистане в результате взрыва на западе столицы Кабула рядом с учебным центром Кавсар-е-Даниш. Дестяки получили ранения.

Сообщается, что нападение было совершено террористом-смертником. Он пытался войти в центр, но охрана заметила подозрительно посетителя и хотела задержать его, когда прогремел взрыв. По данным телеканала Аль-Арабия, ответственность за него взяла на себя группировка "Исламское государство". Движение "Талибан" свою причастность отрицает.

Authorities in #Afghanistan say a suicide bomber who blew himself up outside a private #Kabul education facility has killed at least 18 people and more than 57 others. https://t.co/y5IXetvAOP



pic.twitter.com/QWKq2HJY6d — Atlantide (@Atlantide4world) October 24, 2020

Ранее 18 октября в Афганистане погибли 10 человек в результате взрыва у полицейского участка города Фиролзкох на западе страны.