Израиль и Судан договорились о нормализации отношений

Судан и Израиль договорились о нормализации отношений. Президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о своем намерении исключить Судан из списка государств - спонсоров терроризма.

"На протяжении десятилетий Судан находился в состоянии войны с Израилем и бойкотировал товары из Израиля. Между двумя странами не было отношений. Этот мирный договор укрепит безопасность Израиля и прекратит долгую изоляцию Судана от остального мира, разблокирует новые возможности для торговли и коммерции, образования и исследований, сотрудничества и дружбы между народами этих двух стран", — заявил Дональд Трамп.

Судан открыл небо для израильских самолетов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал достигнутую договоренность.

"Сегодня мы объявляем еще об одном потрясающем прорыве к миру, еще одна арабская страна присоединилась к "кругу мира". На этот раз мы говорим о нормализации между Израилем и Суданом. Это большие перемены. Наступила новая эра, эра настоящего мира, эра мирных отношений, которые развиваются и охватывают все больше стран", — заявил Биньямин Нетаньяху.

В Вашингтоне уже подписаны документы о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном. На днях ОАЭ и Израиль договорились,что граждане обеих стран освобождаются от необходимости заранее оформлять визы, По информации из Белого дома, еще пять арабских государств готовы присоединиться к заключению мира.

Палестинская администрация, в свою очередь, осудила арабские соглашения о нормализации отношений с Израилем и назвала договор с Суданом очередным ударом в спину.