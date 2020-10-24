В Эль-Гуне стартовал международный кинофестиваль

В Эль-Гуне на побережье Красного моря начал работу четвертый по счету международный кинофестиваль. Несмотря на распространение коронавирусной инфекции, организаторы решили не проводить мероприятие в онлайн формате. Здесь, на египетском курорте, по примеру Венецианского кинофорума, были приняты все необходимые меры санитарной безопасности.

Гости фестиваля кино в Эль-Гуне Daleen Hassan, euronews

Энтишал аль-Тамими, директор кинофестиваля в Эль-Гуне: "В нынешние времена невозможно оказывать поддержку режиссерам, без проведения кинофестивалей, особенно, если речь идет о независимом кино".

Актеры и режиссеры в шикарных нарядах прошли по красной дорожке. Некоторые надели стильные маски.

Юсра, актриса: "Нам нужно выживать. Все мы люди. И если нам приходится существовать в сложившейся обстановке, мы должны знать, как жить, как со всем этим справляться".

Актриса Юсра на фестивале в Эль-Гуне Daleen Hassan, euronews

В отличие от предыдущих лет, из-за ограничений на поездки немногие международные звезды смогли приехать в Египет. Одним из известных актеров, посетивших Эль-Гуну, был Жерар Депардье, получивший награду за достижения в кинематографе.

Жерар Депардье на фестивале в Эль-Гуне Daleen Hassan, euronews

Киносмотр открыла картина тунисского режиссера Каунтера Бен Хании "Человек, который продал свою кожу". Лента повествует о приехавшем в Ливан парне из Сирии Сэм Али. Молодой мужчина встречается с американским художником. В его распоряжение Сэм Али предоставляет свою спину для татуировок. Так он сможет осуществить задуманное путешествие в Европу.

Яхья Махайни, актер: “С точки зрения героя фильма, сам он не считает себя беженцем. Его так назвали. Но мужчине приходится сталкиваться со всеми вытекающими из этого последствиями и противостоять им. Все эти перипетии режиссер обыграл очень творчески и изобретательно".

Зрители фестиваля Daleen Hassan, euronews

Далин Хассан, Euronews: "Как говорят, шоу должно продолжаться. Под лозунгом "Научитесь мечтать", в рамках девятидневного фестиваля будет представлено 63 фильма, с надеждой воодушевить всех тех, кто находится в самых сложных обстоятельствах".