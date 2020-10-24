Тихановская на марше в Копенгагене: "Нельзя изменить волю народа"

Истекает срок "народного ультиматума", предъявленного белорусским властям. Об этом напомнила один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская, покинувшая Беларусь под давлением властей.

В Копенгагене она присоединилась к маршу в поддержку участников массовых акций протеста, которые не прекращаются в Беларуси со дня президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Бывший кандидат в президенты потребовала от Александра Лукашенко объявить о своём уходе до 25 октября.

"Мы уверены, что национальная забастовка начнется. Даже если все происходит не так как мы хотим, как того хочет народ, мы продолжаем нашу борьбу, потому что нельзя изменить волю народа".

Тихановская заявила, что новые выборы в Беларуси нужно провести до конца года. Она объявлена белорусскими властями в межгосударственный розыск по статье о призывах к причинению вреда национальной безопасности.

В Копенгагене Тихановская провела встречу с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ, премьер-министром Дании Метте Фредериксен и министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом. Тихановская попросила о поддержке в документировании тысяч случаев применения насилия со стороны правоохранительных органов в Беларуси и привлечении виновных к ответственности. Она обсудила ситуацию с участниками круглого стола Датского института против пыток DIGNITY.