Подозреваемый в 160 изнасилованиях девочек итальянец задержан в Эльзасе

На юге Эльзаса задержан 52-летний итальянец, которого подозревают в 160 изнасилованиях несовершеннолетних. Французские правоохранители поместили Козимо Кионну в тюрьму города Кольмара на основании европейского ордера, выданного по запросу Германии, где он ранее проживал и где в его отношении начаты расследования как минимум по 122 пунктам.

По данным следствия, с 2000 по 2014 гг. он неоднакратно насиловал свою собственную дочь, а также детей своей спутницы.

О том, что он находится в Эльзасе, французским правоохранителями стало известно 7 октября. Нацинальная бригада розыска вышла на его след десять дней спустя в коммуне Рюмерсайм-ле-О. Здесь находится дом одной из его подруг.